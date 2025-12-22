segunda-feira, 22/12/2025

Rodolfo Nogueira celebra os 90 anos de Dourados e destaca conquistas do município

Dourados completa 90 anos nesta sexta-feira (20) e a data foi celebrada pelo deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), que nasceu, foi criado e reside no município. Em homenagem ao aniversário da maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, o parlamentar destacou a trajetória de desenvolvimento da cidade e os investimentos viabilizados por meio de seu mandato na Câmara dos Deputados.

No primeiro mandato como deputado federal, Rodolfo Nogueira destinou cerca de R$ 52 milhões em emendas parlamentares para Dourados, contemplando áreas estratégicas para a população. Do total, R$ 39 milhões foram aplicados em obras de infraestrutura, R$ 7 milhões reforçaram a saúde, R$ 1,15 milhão foi destinado à segurança pública, R$ 500 mil à assistência social e R$ 3,6 milhões à cultura, com destaque para a reforma do teatro municipal.

“Dourados é a cidade onde nasci, cresci e construí minha história. Trabalhar em Brasília para garantir recursos e melhorias para a nossa população é uma forma de retribuir tudo o que esse município me deu”, afirmou o parlamentar.

Fundado em 20 de dezembro de 1935, o município de Dourados surgiu a partir do desmembramento de Ponta Porã. Um marco importante de sua história ocorreu em 1943, com a criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que incorporou cerca de 50 mil hectares ao território do município. A iniciativa atraiu migrantes e imigrantes, especialmente japoneses, que impulsionaram o desenvolvimento local, dedicando-se principalmente ao cultivo do café e à expansão agrícola.

Ao longo das décadas, Dourados se consolidou como um dos principais polos econômicos, educacionais e culturais do Estado, tornando-se a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Para Rodolfo Nogueira, o aniversário de 90 anos representa não apenas a celebração da história, mas também o compromisso com o futuro.

“Dourados tem uma história de trabalho, acolhimento e crescimento. Nosso desafio é continuar avançando, garantindo desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para todos”, concluiu o deputado.

POLÍTICA

