Rio Verde terá 100% de cobertura de saneamento com novas obras

A Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, na última terça-feira (25/03) participou de uma reunião de alinhamento para definir os próximos passos das obras que tornarão a cidade 100% saneada. O encontro abordou estratégias para minimizar os impactos na pavimentação e revitalização do município, garantindo que a mobilidade da população não seja comprometida durante a execução dos trabalhos.



O secretário municipal de Obras, Ernani Fonseca, e o engenheiro Renan Oliveira representaram o prefeito Réus Fornari na reunião com os engenheiros da MS Pantanal. A empresa, em parceria com a Sanesul, será responsável pela execução das obras, que fazem parte do plano estadual de saneamento alinhado ao Novo Marco Legal do Saneamento.



O Estado do Mato Grosso do Sul investirá um total de R$ 926,2 milhões na infraestrutura de saneamento, sendo R$ 472,4 milhões provenientes de recursos próprios e R$ 453,8 milhões de financiamentos. O objetivo é alcançar 90% de cobertura de esgoto e 99% de fornecimento de água potável, antecipando a universalização dos serviços em dois anos.



Novo Marco Legal do Saneamento e os avanços no MS



O Novo Marco Legal do Saneamento, sancionado em 2020, estabelece diretrizes para a ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o país. A legislação visa a universalização do saneamento básico até 2033, garantindo atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto.



No Mato Grosso do Sul, o planejamento estratégico prevê a antecipação dessa meta, assegurando que a maior parte dos municípios atinja os índices estabelecidos antes do prazo nacional. Com isso, cidades como Rio Verde de Mato Grosso se preparam para uma nova fase de desenvolvimento, promovendo mais qualidade de vida e preservação ambiental para a população.