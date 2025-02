RIO VERDE: Prefeito Réus Fornari assina ordem de serviço para construção de UBS no bairro Jardim Semiramis.

A autorização para o início dos serviços foi realizada em conformidade com o processo administrativo nº 187/2024 e contou com a assinatura do prefeito Réus Fornari e da secretária municipal de saúde, Aline Bevenutti.



O prefeito Réus Fornari formalizou, na semana passada, a assinatura da ordem de serviço para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Jardim Semiramis. A obra será viabilizada por meio de uma emenda impositiva da Câmara de Vereadores referente ao ano de 2024. Essa emenda reforça a importância da parceria da prefeitura com a câmara de vereadores nas realizações de obras importantes para a população.

A autorização para o início dos serviços foi realizada em conformidade com o processo administrativo nº 187/2024 e contou com a assinatura do prefeito Réus Fornari e da secretária municipal de saúde, Aline Bevenutti.

A implantação da UBS no Bairro Jardim Semiramis representa um avanço significativo para a população local e para o município. A unidade contribuirá com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o diagnóstico precoce, resultando na redução da necessidade de tratamentos mais complexos e onerosos no futuro.