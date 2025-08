Rinha de galos é desmantelada em Terenos

Cinco homens, incluindo o proprietário de uma rinha de galos, foram presos após a PMA resgatar 86 galos mantidos em condições precárias em Terenos. A operação ocorreu no último domingo (3), após denúncias anônimas sobre apostas ilegais e lutas de galos em um galpão.

No local, os policiais encontraram os animais em gaiolas sem água e alimentação adequadas. Um dos galos foi encontrado morto escondido nos fundos do imóvel. Além dos maus-tratos, foram apreendidos uma espingarda, cartuchos, espoletas e pólvora, sob posse do organizador do evento.

Os envolvidos foram autuados e multados em mais de R$ 58 mil, sendo R$ 54,4 mil aplicados ao proprietário da chácara. Ele também responderá por posse irregular de arma de fogo. Os galos permanecem sob a guarda dos tutores até que as autoridades definam o destino dos animais, conforme o processo legal.