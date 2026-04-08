Ribas vai ganhar nova praça com lagoa, lazer e espaço para toda a família

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo realizará, na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, às 18h30, em frente ao Posto de Saúde São João, a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a construção da Praça Nascente do Córrego da Lagoa. O investimento total na obra é de R$ 3.795.000,00, com prazo de execução estimado em 12 meses.

O projeto contempla a reforma e ampliação da Academia da Saúde, integrada à implantação da nova praça, que contará com uma área total de aproximadamente 5.619,60 m² e área construída de 511,90 m². A proposta tem como objetivo promover a requalificação de um importante espaço urbano, com foco em lazer, convivência social e promoção da saúde.

A concepção da Praça da Lagoa prevê a implantação de uma lagoa artificial como elemento central do projeto, interligada por caminhos e áreas de circulação em paver e concreto. Também está prevista a construção de uma ponte, garantindo a conexão entre os diferentes setores do espaço.

Além disso, o projeto inclui a instalação de academia ao ar livre, parquinho infantil com piso emborrachado, bicicletários e espaços de permanência com assentos em concreto, proporcionando conforto, acessibilidade e qualidade de vida para a população.

De acordo com o prefeito Roberson Moureira, a iniciativa representa um importante avanço para o município.

“A reforma e ampliação da Academia da Saúde, associada à implantação da Praça da Lagoa, é um investimento que vai transformar essa região. Estamos criando um espaço moderno, pensado para as famílias, que une lazer, saúde e convivência social em um ambiente estruturado e acolhedor”, destacou o prefeito.

A obra se configura como uma intervenção urbanística estratégica, voltada à valorização de áreas públicas e à promoção da integração social, por meio da criação de um espaço multifuncional que combina infraestrutura, paisagismo e equipamentos urbanos.

A Prefeitura convida toda a população para participar da cerimônia e acompanhar mais esse importante avanço no desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo.