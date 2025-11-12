Ribas do Rio Pardo recebe comitiva de Bataguassu para troca de experiências sobre desenvolvimento e gestão

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo recebeu nesta terça-feira (04) a comitiva da Prefeitura de Bataguassu, liderada pelo prefeito em exercício Cleyton Silva, para uma visita técnica e institucional. O encontro teve como objetivo compartilhar experiências e aprendizados sobre os impactos, desafios e oportunidades gerados pelos grandes investimentos que vêm transformando o município de Ribas.
A comitiva contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social de Bataguassu, Thais Bastos Galvão Thomazini, e do coordenador de Habitação, Ewerton Miron, que foram recepcionados pelo prefeito Roberson Moureira e pelo secretariado municipal.
Durante a reunião, foram apresentadas as ações adotadas por Ribas do Rio Pardo na estruturação das políticas públicas municipais, especialmente nas áreas de habitação, assistência social, planejamento urbano e desenvolvimento econômico, diante do crescimento impulsionado pela instalação da indústria de celulose.
O prefeito em exercício Cleyton Silva destacou a importância da visita e o aprendizado com a experiência riopardense:
“Estivemos em Ribas do Rio Pardo para entender de perto esse processo, conversar com o secretariado e aprender com as práticas que deram certo. Bataguassu também se prepara para receber grandes investimentos, e esse diálogo é fundamental para planejar com responsabilidade e garantir resultados positivos para a população.”
O prefeito Roberson ressaltou o papel do intercâmbio entre municípios como ferramenta de fortalecimento da gestão pública.
“Essa troca é muito valiosa. Ribas passou por um processo intenso de transformação, e compartilhar o que aprendemos é uma forma de contribuir para que outras cidades possam se preparar melhor. Parabenizo a comitiva de Bataguassu pela iniciativa e pela visão de futuro.”
Após a reunião, os representantes visitaram pontos estratégicos da cidade, conhecendo áreas em desenvolvimento e projetos em andamento. A ação reforça a importância da cooperação entre municípios para o fortalecimento do crescimento regional e sustentável em Mato Grosso do Sul.
Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo
Planejando hoje, construindo o amanhã!