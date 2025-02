Reunião discute e reforça ações para combate ao Aedes na capital.

Com a reintrodução do vírus DENV III em Campo Grande, após 18 anos sem nenhum caso registrado no município, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), tem intensificado as ações planejadas para combate do mosquito Aedes aegypti. Nesta terça-feira (25), a pasta realizou uma reunião técnica para antecipar as discussões do “Comitê da Dengue”, que será realizado no próximo dia 11 de março.

A reunião contou com a presença dos supervisores gerais e de área da coordenadoria de controle de endemias vetoriais (CCEV), que serão as figuras centrais para a disseminação das informações entre as equipes.

“Nossa maior preocupação, no momento, é evitar a circulação do vírus 3, que tem potencial para gerar uma grande epidemia em Campo Grande, uma vez que uma parcela grande da população ainda não teve contato com este sorotipo”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo.

Realizada previamente ao Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti, foram discutidas ações de combate ao mosquito, que além da dengue, também é responsável pela transmissão do Vírus Zika, Chykungunia e Febre Ouropoche.

“Já temos o Método Wolbachia implementado na cidade, mas este é somente uma das alternativas que temos, o melhor método para combate do Aedes segue sendo o manejo manual, então, aqueles dez minutinhos por semana são suficientes para manter os quintais limpos, e sem riscos de criadouros”, comenta o coordenador de combate a endemias vetoriais, Vagner Ricardo.

Para ele, é essencial que todos os agentes saibam das ações que estão acontecendo em suas regiões. “Devemos integrar o trabalho do ACE e do Agente Comunitário de Saúde, que, por mais que não seja de sua obrigação o acompanhamento das ouvitrampas, por exemplo, precisam saber a realidade epidemiológica na sua região”, conclui.

Reunião Extraordinária – 11 de Março

A Sesau convida todos os técnicos para a reunião extraordinária do Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti, que ocorrerá no dia 11 de março. A reunião contará com a presença do Dr. Rivaldo Venâncio, que reforça a importância de ações coordenadas e eficazes para controlar essas epidemias. Na oportunidade, será trabalhada novamente a necessidade de atenção ao lidar com o sorotipo 3 do vírus da dengue.