quarta-feira, 19/11/2025

Reta final da Liga Azul de Futsal começa em Chapadão do Sul

Futsal como incentivo à juventude

Milton
Foto: Divulgação

Começa nesta quinta-feira (20) a reta final da Liga Azul de Futsal 2025, um dos maiores eventos esportivos da região, reunindo mais de 1,4 mil atletas vindos de quatro estados diferentes. Durante quatro dias, Chapadão do Sul será palco de jogos intensos, disputas acirradas e muita emoção para os fãs do esporte.

Jogos e quadras: De 20 a 23 de novembro, as quadras Érico Veríssimo, Carlos Archilha, Esperança e Sibipiruna receberão partidas eletrizantes, com cada equipe mostrando talento e determinação em quadra.

Representatividade local: As equipes da casa estão prontas para defender o nome de Chapadão do Sul, mostrando garra e espírito competitivo que encantam o público em cada lance.

Símbolo de união e incentivo: A Liga Azul de Futsal 2025 não é apenas competição, mas celebração do esporte, da integração entre cidades e do incentivo à nova geração de atletas, consolidando Chapadão como referência regional.

CATEGORIAS:
ESPORTE

