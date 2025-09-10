quinta-feira, 11/09/2025

Restaurantes são fiscalizados por adulteração em azeites de oliva

Ação conjunta visa proteger o consumidor e garantir a autenticidade dos produtos comercializados diretamente em pontos de consumo

Fotos: Ministério da Agricultura e Pecuária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Sedcon-RJ), realizou uma operação para identificar fraudes em azeites de oliva usados por restaurantes e praças de alimentação.

A ação teve como objetivo verificar a identidade e a qualidade dos produtos oferecidos diretamente ao consumidor. Foram identificadas práticas irregulares como o uso de garrafas de azeite extravirgem para refil com óleos de qualidade inferior ou procedência duvidosa. Segundo o auditor fiscal Kléber Basso, essa prática engana o consumidor e pode representar riscos à saúde.

Além da fiscalização, houve ações educativas e um dia de treinamento para equipes de inspeção. A Embrapa apresentou técnicas sensoriais para identificar azeites adulterados. As amostras recolhidas serão analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/RS), com resultados previstos para outubro.

A operação reforça o compromisso do Mapa com a segurança alimentar e a valorização do azeite de oliva legítimo no mercado nacional.

BOCA AGRONEGÓCIO

