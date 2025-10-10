Renault lança o carro elétrico mais barato do Brasil

A Renault lançou a nova geração do Kwid E-Tech para tentar se manter competitivo num mercado que tem consagrado o seu rival BYD Dolphin Mini, como o líder entre os elétricos de entrada. A pesar de ser um dos primeiros carros elétricos do Brasil, o Renault Kwid E-Tech acabou perdendo o espaço para a tecnologia chinesa, e tenta agora brigar pelo mercado oferecendo, além de algumas mudanças, o preço mais barato do mercado. Ele será o único carro elétrico com preço abaixo de R$ 100 mil reais sendo o carro elétrico mais barato do país

Além de um novo designer externo, o interior foi totalmente repaginado. O painel passou a contar com central multimídia “flutuante” de dez polegadas, painel digital de sete polegadas e novos comandos digitais para o ar-condicionado. Até o seletor de marchas mudou – agora, é uma alavanca estilo joystick. Outro destaque são os novos recursos de assistência à condução, inéditos nessa faixa de preço. O carro contém alerta e assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas de trânsito, detector de fadiga e seis airbags de série.

A mecânica do Kwid E-Tech segue a mesma. O motor elétrico continua sendo bem menos potente que seu rival chinês. Sua velocidade máxima é de 130 km/h e a autonomia de sua bateria é de 185 quilômetros. A recarga vai de 20% a 80% em cerca de nove horas em tomada portátil, três horas num wallbox doméstico e apenas 45 minutos em carregadores rápidos de 30 kW. Resta saber agora se o consumidor irá se render ao preço convidativo ou preferindo o atual líder de vendas do segmento.