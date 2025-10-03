Renato Câmara destaca força de Sidrolândia na abertura nacional da soja

Na Fazenda Recanto, em Sidrolândia, foi realizada nesta sexta-feira (3/10) a Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026, transmitida pelo Canal Rural para todo o país. O ato marcou o início oficial da safra no Brasil e reuniu autoridades políticas e lideranças do agro, entre elas a senadora Tereza Cristina. O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, destacou a representatividade de Mato Grosso do Sul como um dos maiores polos produtores de soja do país.

Câmara ressaltou que Sidrolândia se consolida como força agrícola com quase 300 mil hectares cultivados e produção estimada em mais de 960 mil toneladas nesta temporada. “Esses números mostram a força da agricultura local e reforçam a posição do Mato Grosso do Sul, que colheu 13 milhões de toneladas na última safra e já figura entre os cinco maiores produtores do Brasil”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), a deputada Mara Caseiro (PSDB) e a senadora Tereza Cristina (PP) acompanharam a solenidade, ao lado de representantes do setor produtivo, como Jorge Michelc, presidente da Aprosoja/MS; Paulo Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia e 1º diretor administrativo da Aprosoja; Rogério Beretta, secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico; o prefeito de São Gabriel do Oeste, Leocir Montanha (PSD); a prefeita de Aral Moreira, Elaine Aparecida Soligo (MDB) e o prefeito de Antônio João, Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira — mais conhecido como Marcelo “Pé” (PSDB).

Sidrolândia ocupa hoje o 3º lugar em área cultivada no estado, com 293,3 mil hectares previstos e produção estimada em 963 mil toneladas, o que corresponde a 6% da área total plantada de Mato Grosso do Sul.

O desempenho reforça a relevância do estado para a economia nacional e internacional, já que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, responsável por mais da metade da oferta global, conforme dados da Organizado pela Aprosoja/MS, o evento consolidou a importância da integração entre produtores, entidades e poder público para garantir competitividade, inovação e boas práticas agrícolas. A presença de lideranças políticas e do agro reafirmou o papel estratégico da soja na geração de emprego, no fortalecimento do PIB estadual e na posição de destaque do Mato Grosso do Sul no cenário brasileiro.

