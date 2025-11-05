quinta-feira, 6/11/2025

Remo investe em avião de Leila Pereira para sequência fora de casa

Milton
Publicado por Milton
Leila Pereira na cabine de comando do avião que será utilizado pelo Palmeiras — Foto: Thiago Ferri

O Remo prepara-se com atenção redobrada para a reta final da Série B do Brasileiro. Com dois jogos seguidos fora de casa, contra Novorizontino e Avaí, o clube paraense investiu em uma logística diferenciada para manter o time longe de Belém por duas semanas.

O clube alugou o avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em um investimento total de R$ 300 mil, incluindo despesas de transporte e hospedagem. A viagem marcada para quinta-feira, dia 6, sairá de Belém diretamente para São José do Rio Preto, evitando aeroportos mais distantes da cidade do adversário.

Após o jogo contra o Novorizontino, no dia 8, o Remo seguirá diretamente para Florianópolis, onde enfrentará o Avaí na 37ª rodada. Terceiro melhor visitante da Série B, o time azulino busca consolidar sua posição na luta pelo acesso à Série A, divisão da qual esteve ausente desde 1994.

A equipe aposta que a preparação logística será determinante para garantir vitórias fora de casa, consolidando a chance de subir de divisão nas três rodadas finais.

CATEGORIAS:
ESPORTE

