Reeleito com 83,66%, Lucas Foroni anuncia filiação ao PP.

Reeleito com 83,66% dos votos, o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, será o primeiro de Mato Grosso do Sul a trocar de partido após o início de seu novo mandato. Na terça-feira (25), ele confirmou que deixará o MDB para se filiar ao PP, legenda da senadora Tereza Cristina.

“Foram muitas reflexões, e estou muito feliz por poder fazer parte de um partido que tem como líder a senadora Tereza Cristina, Marco Aurélio Santullo e outros prefeitos que são referência em boa gestão. O PP é um partido que pensa no longo prazo e vai transformar a política de MS, criando novas lideranças e aprimorando a gestão pública. Sinto que estou em casa”, afirmou o prefeito.

Foroni também destacou sua satisfação com a trajetória no MDB de Rio Brilhante. “Estou muito feliz com a decisão e com o sentimento de dever cumprido junto ao MDB local. Pela primeira vez, o partido venceu uma reeleição em nossa cidade, e a base sólida que construímos ao longo desse tempo foi essencial para esse sucesso”, afirmou.

Agora, Foroni expressa entusiasmo com sua nova filiação ao PP, um partido que ele considera “grande, com boas ideias e projetos para o futuro”. A cerimônia de filiação ocorrerá no dia 8 de março, em Rio Brilhante, município a 159 km de Campo Grande.

Marco Santullo, presidente de honra do PP, comemorou a reeleição de Foroni: “A vitória de Lucas Foroni é a prova de seu excelente trabalho à frente de Rio Brilhante. Ele é um líder comprometido, e sua chegada ao PP fortalece ainda mais nosso time no estado.”

“O PP é formado por um grupo de gestores comprometidos com o bem-estar de Mato Grosso do Sul. Agradeço pela confiança e pela abertura do presidente de honra Marco Santullo e da nossa grande líder Tereza Cristina. Tenho certeza de que, juntos, vamos escrever uma história de sucesso. Nosso objetivo é fortalecer o partido, atrair novas lideranças e traçar um planejamento estratégico para os próximos 10 anos”, concluiu Foroni.