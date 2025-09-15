Rebeca Lima conquista ouro no Mundial de Boxe em Liverpool

A pugilista brasileira Rebeca Lima fez história no domingo (14) ao conquistar a medalha de ouro na categoria até 60 Kg no Mundial de Boxe, realizado em Liverpool, na Inglaterra. Na final, Rebeca venceu a polonesa Aneta Rygielska por apertados 3 a 2 na decisão dos juízes, garantindo o topo do pódio para o Brasil.

Além do ouro de Rebeca, o Brasil assegurou mais três medalhas de prata na competição. Na categoria até 65 quilos, Yuri Falcão foi derrotado por 4 a 1 pelo uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev. Isaias Ribeiro Filho, na categoria até 90 quilos, e Luiz Gabriel Oliveira, até 60 quilos, também ficaram com a prata, após perderem suas finais para os uzbeques Turabek Khabibullaev e Abdumalik Khalokov, respectivamente.

Com esses resultados, o Brasil encerra sua participação com uma campanha expressiva, consolidando-se como uma das principais potências do boxe mundial.