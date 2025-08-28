quinta-feira, 28/08/2025

Real Madrid terá duelos com City e Liverpool na Champions

Sorteio define confrontos eletrizantes na primeira fase da Liga dos Campeões; novo formato reúne gigantes logo no início da competição.

Milton
FOTO: ©REUTERS/STEPHANE MAHE/PROIBIDA REPRODUÇÃO

A Liga dos Campeões da UEFA já começa com grandes confrontos. O sorteio realizado nesta quinta-feira (28) definiu que o Paris Saint-Germain enfrentará Bayern de Munique, Barcelona, Tottenham, Newcastle, Atalanta e Bayer Leverkusen logo na fase inicial, que segue o novo formato implementado na temporada passada.

Atual campeão europeu, o PSG terá uma jornada desafiadora, com duelos de peso contra o campeão alemão e o campeão espanhol.

O Real Madrid, maior vencedor da competição com 15 títulos, também terá adversários difíceis: reencontrará o Manchester City, que o eliminou em 2023, e enfrentará o Liverpool, em jogo que marcará o retorno de Trent Alexander-Arnold a Anfield, agora como jogador merengue.

Outros duelos de destaque envolvem o Barcelona, que além do PSG, enfrentará Chelsea e Newcastle fora de casa. Já o Arsenal, semifinalista na temporada passada, enfrentará Atlético de Madri e Club Brugge. A fase inicial promete fortes emoções e confrontos dignos de fases finais.

CATEGORIAS:
ESPORTE

