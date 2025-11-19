RB revela carro “holográfico” para GP de Las Vegas

A Red Bull (RB) entrou na onda das pinturas especiais para o GP de Las Vegas, que acontece no próximo domingo (23). Inspirado nas luzes e na energia da cidade, o carro mantém a base branca, mas exibe um efeito “holográfico” que promete chamar atenção nas ruas iluminadas da metrópole.

Assim como a Williams e a Sauber, a equipe caçula de Faenza quis refletir o glamour e a vibração noturna em seu design, que será aplicado também à garagem e aos uniformes dos pilotos Liam Lawson e Isack Hadjar. Esta é a quarta pintura especial da temporada da RB, que já passou por Miami, Inglaterra e Austin com estilos diferentes.

Enquanto isso, a Sauber aposta em bandeiras quadriculadas e verde para celebrar sua transição para Audi no próximo ano. A Alpine, por sua vez, traz leves ajustes ao A525, adicionando tons de rosa às laterais em homenagem a uma patrocinadora, mantendo-se competitiva até o fim do campeonato.