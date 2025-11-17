terça-feira, 18/11/2025

Radialistas poderão usar carteira profissional como identidade

A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou projeto que permite a utilização da carteira profissional de radialista como documento de identidade em todo o país. A medida altera a Lei 6615/78, que regulamenta a profissão. O documento poderá ser emitido pelo sindicato da categoria ou, na ausência deste, por federação registrada no Ministério do Trabalho.

Para validade, a carteira deverá conter dados pessoais, fotografia e número de série. Radialistas não sindicalizados também poderão obter o documento, desde que habilitados junto ao órgão regional competente. Segundo o relator, deputado Felipe Francischini, a proposta garante tratamento isonômico com advogados e jornalistas.

O projeto segue agora para o Senado, podendo ser analisado pelo Plenário caso não haja recurso.

