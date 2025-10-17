Quem foi Antonieta de Barros, a 1ª deputada negra do Brasil que criou dia do professor

Professora, jornalista e primeira deputada negra do Brasil. Antonieta de Barros nasceu em 1901 na antiga cidade de Desterro/SC (hoje Florianópolis). Professora de português e psicologia, ela fundou a própria escola, onde deu aula para adultos e moradores carentes da região. Uma das escolas por onde lecionou carrega atualmente seu nome. Defensora dos direitos das mulheres, Antonieta foi extremamente relevante na sociedade pelo incentivo da educação como forma de libertação e exercício de cidadania. Fundadora do jornal “A semana”, ela é conhecida por criar uma das homenagens mais emblemáticas do nosso país, o “Dia dos Professores”, uma data destaca a importância dos educadores na formação do indivíduo.

Antonieta enfrentou diversos desafios em sua época, mas conseguiu ser eleita deputada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1934. Foi a primeira Deputada Estadual negra do Brasil, a primeira Deputada mulher no Parlamento Catarinense e a primeira Representante Feminina Negra no Poder Legislativo na América Latina. De origem humilde, ela sempre lutou por uma educação de qualidade e acessível para todos em sua região. Ela também lutou pelo reconhecimento da cultura negra, especialmente na região Sul do país. Mas foi como defensora da educação, e destacando a importância do papel dos educadores na formação do indivíduo que ela ficou nacionalmente recohecida. Ela foi a autora do primeiro projeto de lei que instituiu o Dia do Professor, em Santa Catarina, projeto que posteriormente foi expandido se tornando comemorado em todo território nacional.

A data escolhida pela autora faz referência ao dia em que Dom Pedro I instituiu a criação das escolas de ensino elementar em todas as cidades do Brasil, dia 15/10/1827. No documento que justificava a criação da lei, Antonieta afirmou: ‘Não há quem não reconheça, à luz da civilização, o inestimável serviço do professor”. A iniciativa inspirou outros estados e se popularizou. A data foi oficialmente e declarada feriado escolar pelo Decreto Federal nº 52.682, de 1963, assinado pelo então presidente da época, João Goulart. Antonieta de Barros é inscrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria e inspirou movimento Antonietas, em Santa Catarina, que visa ampliar voz, espaço e visibilidade de mulheres catarinenses de destaque em suas áreas de atuação. Desde então o movimento apresenta conteúdos jornalísticos em todas as mídias, com múltiplos formatos.

“Educar é ensinar os outros a viver; é iluminar caminhos alheios; é amparar debilitados, transformando-os em fortes; é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar, sem muletas e sem tropeços; é transportar às almas que o Senhor nos confiar, à força insuperável da Fé.”

(Trecho do discurso proferido pela Deputada Antonieta de Barros na ocasião da promulgação da Lei de nº145 que instituiu o Dia do Professor, 1948.)