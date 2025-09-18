Quarteto Paulista avança às quartas de Final da Copa do Brasil Feminina

O futebol feminino paulista segue dominando a Copa do Brasil Feminina 2025. Nesta quarta-feira (17), Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino garantiram suas vagas nas quartas de final da competição. O Corinthians, atual campeão da última edição, venceu o Juventude por 3 a 0 no Parque São Jorge, mantendo o ritmo após o sétimo título brasileiro conquistado recentemente.
O Palmeiras também brilhou ao derrotar o América-MG por 3 a 0 na Arena Barueri, com gols de Tainá Maranhão, Laís Estevam e Brena. Já o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 no Morumbi, com um golaço de Serrana. O Bragantino superou o Atlético-PI por 1 a 0, gol de Martina Del Trecco.
Os times paulistas se juntam a Sport e Bahia, que avançaram na terça-feira (16). As últimas duas vagas serão decididas nesta quinta (18), com Ferroviária e Internacional buscando a classificação. A próxima fase será disputada em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate.