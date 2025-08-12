terça-feira, 12/08/2025

Quartas da Copa: Corinthians x Athletico

Clássicos mineiros e cariocas marcam próxima fase da Copa do Brasil

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A CBF sorteou nesta terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Athletico-PR, que surpreendeu ao eliminar o São Paulo nas oitavas, em um duelo que marca o primeiro encontro das equipes nesta temporada. O vencedor pode encarar o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG na semifinal, o que promete um caminho cheio de rivalidade para os paulistas.

Além dos embates envolvendo clubes de São Paulo e Minas, as quartas terão clássicos cariocas entre Vasco e Botafogo, além de Bahia x Fluminense. O sorteio também definiu o chaveamento que impedirá um clássico carioca na decisão da competição.

O torneio, que distribui mais de R$ 500 milhões em premiação, oferece ao campeão um prêmio que pode ultrapassar os R$ 101 milhões. Até o momento, Botafogo e Bahia são os únicos clubes entre os classificados que nunca conquistaram o título da Copa do Brasil.

O Corinthians busca repetir o sucesso de 2009, quando eliminou o Athletico-PR e conquistou a taça, contando com grandes nomes como Ronaldo Fenômeno. Já o Athletico, mesmo em crise e disputando a Série B, promete dificultar a vida do time paulista.

CATEGORIAS:
ESPORTE

