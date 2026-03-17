PSDB realiza ato de filiação em Campo Grande com presença de mulheres e simpatizantes

Evento destaca participação feminina e fortalece o partido

O PSDB de Campo Grande realiza nesta sexta-feira, 20 de março, às 17h45, na Câmara Municipal, um ato de filiação que reúne filiados, simpatizantes e novos interessados em integrar o partido. O evento celebra a participação feminina e reforça a presença tucana na capital sul-mato-grossense, aproveitando a janela partidária para ampliar suas fileiras e fortalecer lideranças voltadas às eleições de 2026, apoiando a reeleição do governador Eduardo Riedel e a pré-candidatura de Reinaldo Azambuja ao Senado.

Segundo o presidente municipal, Jonas de Paula, o ato é uma oportunidade de renovação e mobilização, destacando a importância de jovens e mulheres na política. Com histórico de governança no estado, o PSDB busca consolidar um quadro de militantes comprometidos com liberdade, solidariedade e desenvolvimento sustentável, mantendo seu legado e ampliando sua presença na sociedade sul-mato-grossense.