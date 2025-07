Projeto Viva Cultura é cancelado e gera impacto em Dourados

O cancelamento repentino do Projeto Viva Cultura em Dourados, no mesmo dia em que o resultado final do edital seria divulgado, causou indignação entre famílias, professores e profissionais da cultura. Previsto para atender centenas de crianças da rede municipal com oficinas de dança e arte, o projeto previa investimento de R$ 600 mil em academias credenciadas, beneficiando especialmente alunos em situação de vulnerabilidade.

Além do impacto direto nas crianças, o fim do projeto afetou dezenas de profissionais da área, que viam na iniciativa uma oportunidade de trabalho e valorização cultural. O encerramento ocorreu sem aviso prévio ou justificativa oficial por parte da Prefeitura.

Diante da repercussão, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) protocolou um requerimento cobrando explicações do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da secretária de Cultura, Gisella Melo. Ela exige transparência e quer saber se há previsão de retomada ou substituição da ação. “É um desrespeito com todos os envolvidos”, afirmou a parlamentar.