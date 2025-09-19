Projeto Kzulo faz vaquinha para representar MS em festival internacional de música

A banda campo-grandense Projeto Kzulo está na batalha para levar o som de Mato Grosso do Sul ao Drops FIMS Brasília – Etapa Centro-Oeste, parte do circuito da Feira Internacional da Música do Sul (FIMS). O show acontece dia 27 de setembro, dentro do Festival Convida, e para chegar até lá o grupo lançou uma vaquinha online para custear o transporte.

Misturando afro-colombiano, afro-brasileiro, rock, funk, jazz e afrobeat, o Kzulo é mais que uma banda: é um coletivo artístico que nasceu em 2017, pausou em 2023 e voltou este ano com energia renovada. O repertório passeia por ritmos como maracatu, cúmbia, salsa, baião, champeta e coco, traduzindo vivências sociais e culturais de seus integrantes.

Formam o grupo: Kalélo e Nino Rodrigues (vocais), Ricardo Lourenço (baixo), Rabelo (guitarra), Julian Vargas (percussão) e Alejandro Lasso (bateria). Para Lasso, a proposta é valorizar as fronteiras brasileiras e suas conexões culturais. “Nossa música exalta biomas como o Cerrado e o Pantanal, dialogando com a diversidade que nos cerca”, explica.

Segundo Nino Rodrigues, a produção cobre apenas hospedagem, alimentação e uma ajuda de custo que não é suficiente para bancar a viagem de ida e volta. “A vaquinha é para bancar o transporte até Brasília e o retorno também. Essa é uma oportunidade única, pois o FIMS é uma vitrine nacional. Vencendo a etapa, vamos representar MS na final em Foz do Iguaçu”, ressalta o vocalista.

Além do Projeto Kzulo, a cantora SoulRa, de Dourados, também integra a programação.

Sobre o FIMS: A Feira Internacional da Música do Sul, que em 2025 ganhou formato nacional, conecta artistas, produtores e profissionais da indústria musical em várias regiões do Brasil. Mais do que negócios, o evento promove encontros, formação e visibilidade a novos talentos, reservando ainda vagas para mulheres, negros e LGBTQIA+ na programação e equipe. A etapa nacional acontece de 10 a 14 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Como ajudar: Quem quiser apoiar o Projeto Kzulo pode contribuir com qualquer valor via pix: wellykzulo@gmail.com (Wellington Rodrigues Chaves – Nino).