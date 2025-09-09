quarta-feira, 10/09/2025

Projeto de Pedrossian Neto, adastro vai aumentar proteção às mulheres em MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Durante entrevista à Rádio Capital FM, nesta terça-feira (9), o deputado estadual Pedrossian Neto comentou sobre o projeto de lei de sua autoria que cria o Cadastro Estadual de Condenados por Violência contra a Mulher.

“A violência doméstica é um crime inaceitável e nós, enquanto sociedade, não podemos permanecer inertes”, afirmou o parlamentar. Para ele, é fundamental adotar medidas concretas de proteção às vítimas, uma vez que os dados são alarmantes.

Em Mato Grosso do Sul, são registrados em média 60 boletins de ocorrência por dia, totalizando mais de 22 mil casos por ano, além de 5 mil medidas protetivas expedidas apenas em Campo Grande.

Pedrossian Neto destaca que o cadastro será um instrumento concreto para aumentar a proteção das vítimas, facilitar ações preventivas e reduzir a reincidência dos crimes.

Aprovada em primeira discussão na Assembleia Legislativa, a proposta ainda será votada em segunda discussão e, em seguida, deverá ser sancionada pelo Governo do Estado. Depois disso, o cadastro será implementado e disponibilizado pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Hamas divulga vídeo de reféns em Gaza enquanto forças israelenses avançam na cidade

Milton - 0
O Hamas divulgou um vídeo mostrando dois reféns sendo levados em um carro por Gaza City, em uma tentativa clara de influenciar a opinião...
Leia mais

Prefeitura abre chamada pública para agricultores familiares fornecerem alimentos ao PAA Municipal

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), publicou em...
Leia mais

RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura e Suzano inauguram acesso e lazer no Santo Antônio

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, em parceria com a Suzano, entrega nesta quinta-feira, 04 de setembro, a partir das 17h, importantes melhorias...
Leia mais

Líder do esporte morre em Dourados

Milton - 0
Santa dos Santos Canissa (53) presidente da APAEFES, morreu na manhã desta quarta-feira (3) após sofrer um grave acidente de trânsito em Dourados. Segundo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia