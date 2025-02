Projeto de Lei do Vereador Dr. Victor Rocha garante leito separado para mães de natimorto

Na terça-feira (18), será discutido na Câmara Municipal de Campo Grande o Projeto de Lei nº 11.384/24, proposto pelo vereador Dr. Victor Rocha. A proposta obriga que unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas, ofereçam leitos separados para mães que sofreram natimorto ou óbito fetal, garantindo um ambiente mais acolhedor e respeitoso.

O projeto visa minimizar o sofrimento dessas mulheres, permitindo que sejam acomodadas longe de mães com bebês saudáveis. Além disso, assegura o direito a um acompanhante durante a internação e encaminhamento para suporte psicológico. A medida foi elaborada com o objetivo de humanizar o atendimento, evitando que a dor da perda seja exacerbada pela convivência com outras mães e seus recém-nascidos.

O vereador Dr. Victor Rocha, que é médico mastologista, destaca a importância de um olhar mais sensível nas unidades de saúde, enfatizando que políticas públicas devem ser criadas para proteger e acolher as mulheres em luto. A proposta será discutida nas próximas sessões e, se aprovada, representará um avanço significativo no cuidado às mães em luto em Campo Grande.