terça-feira, 12/08/2025

Projeto contra mau cheiro da JBS avança na Assembleia

Proposta do deputado Pedrossian Neto para suspender licença ambiental chega à CCJ e pode ser votada ainda este semestre

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gerson Oliveira

O projeto de decreto legislativo que busca suspender a licença ambiental da fábrica de farinha de ossos da JBS em Campo Grande chegou à CCJ da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Proposto pelo deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), o texto é uma resposta direta às constantes reclamações de moradores da região oeste da Capital, afetados pelo forte mau cheiro vindo do frigorífico.

Localizado na Avenida Duque de Caxias, o empreendimento é alvo de uma ação civil pública do Ministério Público, que aponta irregularidades ambientais e emissão contínua de odores tóxicos. O projeto visa sustar duas licenças concedidas pelo Imasul, válidas até 2027 e 2028.

O deputado Paulo Duarte (PSB) foi designado relator do projeto na CCJ. Caso aprovado na comissão, o texto será votado em plenário em duas etapas: constitucionalidade e mérito. A JBS, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre a proposta.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Armênia e Azerbaijão assinam paz com mediação de Trump

Milton - 0
Em um movimento histórico, os líderes da Armênia e do Azerbaijão assinam nesta sexta-feira (8) um acordo de paz definitivo, encerrando quase quatro décadas...
Leia mais

Projeto cria medidas para proteger profissionais da educação em caso de violência.

ANELISE PEREIRA - 0
Intitulado “SOS Educação”, programa proposto nesta quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) cria medidas de proteção e procedimentos para...
Leia mais

Governo vai comprar 20 mil toneladas de arroz no Centro-Oeste

Milton - 0
A Conab anunciou a compra de até 20 mil toneladas de arroz de produtores da região Centro-Oeste. A operação será realizada por meio do...
Leia mais

Investimentos e compromisso do Governo de MS garantem moradia digna a milhares de famílias sul-mato-grossenses

ANELISE PEREIRA - 0
O sonho da casa própria se torna realidade para milhares de sul-mato-grossenses graças a uma política habitacional fortalecida pela união de esforços entre o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia