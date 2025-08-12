Projeto contra mau cheiro da JBS avança na Assembleia

O projeto de decreto legislativo que busca suspender a licença ambiental da fábrica de farinha de ossos da JBS em Campo Grande chegou à CCJ da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Proposto pelo deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), o texto é uma resposta direta às constantes reclamações de moradores da região oeste da Capital, afetados pelo forte mau cheiro vindo do frigorífico.

Localizado na Avenida Duque de Caxias, o empreendimento é alvo de uma ação civil pública do Ministério Público, que aponta irregularidades ambientais e emissão contínua de odores tóxicos. O projeto visa sustar duas licenças concedidas pelo Imasul, válidas até 2027 e 2028.

O deputado Paulo Duarte (PSB) foi designado relator do projeto na CCJ. Caso aprovado na comissão, o texto será votado em plenário em duas etapas: constitucionalidade e mérito. A JBS, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre a proposta.