Produção industrial registra queda de 0,1% em fevereiro

A produção industrial brasileira teve uma leve queda de 0,1% em fevereiro em comparação com janeiro, marcando o quinto mês consecutivo sem crescimento. O resultado veio abaixo das expectativas, que apontavam uma alta de 0,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, a produção subiu 2,6%, embora ainda opere 15,7% abaixo do pico de maio de 2011.

A retração foi influenciada por perdas em 14 dos 25 setores analisados, destacando-se as quedas nos segmentos de produtos farmacêuticos (-12,3%), máquinas e equipamentos (-2,7%) e veículos automotores (-0,7%). Em contrapartida, as indústrias extrativas e alimentícias apresentaram crescimento, com aumentos de 2,7% e 1,7%, respectivamente. A indústria brasileira continua enfrentando desafios, com uma recuperação ainda distante dos níveis de produção anteriores.