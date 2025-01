Produção de milho e celulose impulsionam Mato Grosso do Sul rumo à recuperação em 2025

O cenário econômico para 2025 no Brasil é desafiador, com inflação alta, câmbio depreciado e uma política monetária restritiva. No entanto, Mato Grosso do Sul se destaca com uma projeção de crescimento do PIB de 4,2%, impulsionado principalmente pela agropecuária, que deve crescer 11,7%.



A indústria também apresenta boas perspectivas com investimentos no setor de papel e celulose. Apesar da retração econômica em 2024, o estado lidera o crescimento entre os estados brasileiros, com destaque para a recuperação da produção de milho e soja. No setor de serviços, o agronegócio continuará a influenciar positivamente, especialmente em transporte e armazenamento. Entretanto, a dependência agrícola do estado pode representar um desafio, já que o desempenho agrícola de 2024 foi afetado por mudanças climáticas.