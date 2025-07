Fratello Transplantes completa um ano de atuação em Mato Grosso do Sul e celebra marcohistórico no transplante de fígado.

A Fratello Transplantes, associação civil sem fins lucrativos que atua nacionalmente na promoção da cultura da doação de órgãos, completa neste mês de julho um ano do primeiro transplante de fígado realizado com sua atuação em Mato Grosso do Sul — um marco que

representa esperança, recomeços e uma nova forma de cuidar das pessoas que enfrentam a difícil espera por um órgão.



Com sede em Campo Grande (MS), a Fratello foi criada para acolher, orientar e acompanhar pacientes e suas famílias em todo o processo do transplante, da entrada na fila ao pósoperatório, atuando gratuitamente e com um olhar profundamente humanizado. Sua metodologia combina conhecimento técnico, sensibilidade e articulação com o sistema de saúde pública, facilitando processos e fortalecendo vínculos.



A organização nasceu da vivência direta de seus fundadores com a fila de transplantes, transformando a dor em propósito. Desde então, vem construindo uma rede de apoio sólida, com destaque para a parceria com o Hospital do Pênfigo, onde está estruturada sua base no

estado.



Sob a liderança do cirurgião Dr. Gustavo Rapassi, referência nacional em transplantes, a Fratello já impactou dezenas de vidas e famílias sul-mato-grossenses, contribuindo ativamente para o fortalecimento da rede de transplantes no estado.



No dia 23 de julho de 2025, a entidade realizará uma celebração interna para marcar esse primeiro ano de conquistas, homenagear apoiadores e renovar seu compromisso com a vida.



A data reforça o impacto positivo da iniciativa e representa uma oportunidade para amplificar a causa da doação de órgãos junto à sociedade. Porque cada transplante é um recomeço. E cada recomeço merece ser celebrado.