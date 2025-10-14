Procon municipal leva educação financeira e alerta contra golpes ao Cras São Conrado

Em uma ação de utilidade pública voltada à proteção do consumidor e à promoção da inclusão social, o Procon Municipal de Campo Grande realiza, nesta quarta-feira (15), uma palestra gratuita sobre educação financeira e prevenção a golpes. O evento acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São Conrado, reforçando o compromisso do órgão em levar informação e orientação às comunidades da Capital.

A atividade abordará temas essenciais para a segurança econômica da população, com o objetivo de oferecer conhecimento prático que auxilie na prevenção do endividamento e, sobretudo, na identificação e no enfrentamento das diversas modalidades de golpes financeiros, especialmente aqueles praticados em ambientes virtuais.

A escolha do tema reflete a preocupação do Procon Municipal com o aumento dos casos de superendividamento e fraudes, situações que comprometem diretamente a qualidade de vida e a estabilidade financeira das famílias campo-grandenses. A proposta é transformar a comunidade local em consumidores mais conscientes e preparados.

“É fundamental que a população tenha acesso a ferramentas para gerir seu dinheiro de forma inteligente e, mais importante, saiba identificar e se defender dos criminosos”, destacou o superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto. “O CRAS é um ponto estratégico, pois nos permite alcançar diretamente aqueles que mais precisam dessa orientação para evitar que caiam em armadilhas financeiras”, completou.

Durante a palestra, serão apresentadas orientações sobre orçamento familiar, planejamento financeiro, diferenciação entre necessidades e desejos, além da importância da reserva financeira.

Os técnicos também vão alertar sobre as fraudes mais recorrentes — como golpe do PIX, falso sequestro, clonagem de WhatsApp e ofertas enganosas — e repassar dicas de segurança para compras online e transações bancárias.

A ação é gratuita e aberta a todos os moradores do bairro São Conrado, integrando um projeto do Procon Municipal que visa levar informação e conscientização às populações em situação de vulnerabilidade social.

O Cras São Conrado está localizado na Rua Livino de Godoy, 777.