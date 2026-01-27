Primt Itinerante chega a uma das três últimas agendas de captação

Na terça-feira (27), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) iniciou as atividades na Vila Popular para o credenciamento de possíveis nomes para a formação de um novo Cadastro Reserva do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). A visita à região ocorre no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), onde a equipe da pasta permanece por dois dias realizando a triagem.

A presença é garantida pelo projeto “Primt Itinerante”, que já passou pelo Jardim Canguru, Aero Rancho, Moreninhas, Jardim Rouxinóis e Noroeste. Juntos, esses locais somaram 852 atendimentos à população e 579 inscrições já validadas. Números que, na Vila Popular, devem crescer, com duas datas inéditas destinadas às entrevistas com candidatos a futuros beneficiários do programa.

Feliz pela primeira visita do “Primt Itinerante” ao seu bairro, Lindinalva da Silva Borges (43 anos) vê no programa a chance de recuperar uma perspectiva. “A lembrança que tenho do trabalho que exerci lá é ótima. Aprendi muito, seja no dia a dia ou também nos cursos em que participei. Naquela época não era obrigatório, mas fiz, e agora pretendo fazer outros”, contou a candidata, que chegou cedo para garantir a senha 33 da seleção.

Ao seu lado, ela conheceu a dona da senha seguinte, moradora do Jardim Aeroporto, que comemorou a presença da Funsat e o novo sistema de inscrições. “É muito melhor ser nos bairros. A maioria das pessoas que precisam do Primt está fora do Centro. Por isso, elogio a ideia que a Prefeitura teve de fazer essas visitas. No ano passado, participei da primeira triagem e, além de ser mais longe, também era pior ficar na fila ali na calçada da 14 de Julho”, avaliou Tatiana Batista Ortiz Coelho, de 41 anos.

De outro bairro próximo, do Zé Pereira, Luciene Arce dos Reis (43 anos) saiu de casa esperançosa para garantir sua inscrição. Para isso, contou com a ajuda de parentes e amigos que já participaram do Primt. “Sendo mais perto de onde moro, facilitou para vir. O mercado de trabalho exige, muitas vezes, capacitação, que acaba sendo um diferencial em uma contratação. Por isso, vejo no programa uma chance de me preparar mais e acompanhar as vagas de emprego anunciadas, a partir de uma realidade mais estável”, explicou.

Gonçalo Pinto dos Santos (63 anos) veio do Coophatrabalho para o mutirão, em busca de uma oportunidade que o Cadastro Reserva pode oferecer ao longo do ano, em caso de convocação. “É a regra do programa: precisa estar inscrito para depois ser chamado. Como a gente não sabe quando abrirá novamente, o ideal é se organizar e tentar desta vez. Todo mundo fala muito bem do Primt, por isso vim”, comentou.

Já Gregory Mello Gregório, de 35 anos, veio do Indubrasil até o cadastramento, onde espera mudar sua vida. “Ficou mais prático e acessível para as pessoas que, em algumas situações, enfrentariam dificuldades financeiras e de tempo para ir até a Funsat fazer a inscrição. Se é uma experiência esse projeto itinerante, espero que siga nos próximos anos, porque deu certo”, disse, na primeira tentativa de ingresso no programa.

Balanço da data e cronograma

O “Primt Itinerante”, na sua maior edição realizada, volta com abordagens à população , entre a quarta-feira (28) e a sexta-feira (30). Confira os locais do atendimento, que vai das 7h às 12h, com liberação de senhas até as 9h:

Quarta-feira (28 de janeiro)

Local: CRAS Vila Popular

Rua Marçal de Souza, 25, Vila Popular

Quinta-feira (29 de janeiro)

Local: CRAS São Conrado

Rua Livino Godói, 777, Jd. São Conrado

Sexta-feira (30 de janeiro)

Local: CRAS Estrela do Sul

Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n, Conj. Estrela do Sul

No primeiro dia no CRAS da Vila Popular a organização da coleta informa que foram realizados 114 atendimentos, dos quais 78 se converteram em aprovação da candidatura ao Cadastro Reserva do programa.

Os interessados em se inscreverem no programa devem comparecer aos pontos de triagem com toda a documentação exigida pelo Primt Itinerante, para encaminhamento da pessoa ao Cadastro Reserva:

– Registro Geral de Identificação (RG),

– CTPS/Carteira de Trabalho (física ou digital);

– Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Comprovante de residência;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados;

– Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade;

– Certificado militar, quando couber;

– CAD ÚNICO (atualizado);

Após o fim do levantamento do Cadastro Reserva, a relação será publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), em data ma primeira quinzena de fevereiro. Para mais informações acesse a Funsat nas redes sociais, no Instagram (@funsat.cg), ou ainda no Facebook (Funsatcampograndems).

O telefone para contato é o (67) 4042-0585, ramal 5833, do departamento do Primt no órgão, ligado à Diretoria Social, Profissional e de Empreendedorismo.