Primeira vez no cinema: Projeto Serraville leva 40 crianças a uma experiência inesquecível com apoio do padrinho e família

Na manhã desta segunda-feira (21), um grupo de 40 crianças da Região do Grande Noroeste viveu uma experiência única: pela primeira vez, muitas delas entraram numa sala de cinema. A iniciativa foi promovida pelo Projeto Serraville, que tem como padrinho um parceiro engajado na transformação social da comunidade. A ação, além de emocionante, reforça o compromisso do Projeto com a infância, o acesso à cultura e a inclusão social.

Acompanhadas por seis professores e monitores, as crianças partiram da sede do Projeto, no bairro Serraville, rumo ao cinema UCI, onde puderam vivenciar o encanto da sétima arte. E não foram só elas que estrearam nas telonas: Arthur, de apenas dois anos, filho do padrinho do Projeto e da esposa Karina, também participou pela primeira vez de uma sessão de cinema, ao lado dos pais.

“Foi um momento mágico. Ver o brilho nos olhos daquelas crianças, o sorriso espontâneo, a emoção de algo novo… Isso é impagável. O Projeto me procurou, e, com muito orgulho, fiz questão de apoiar e estar presente. São ações como essa que mostram que o verdadeiro impacto social começa pelo afeto, pela atenção e pelo olhar sensível às necessidades da infância”, afirmou o padrinho da iniciativa.

A atividade foi cuidadosamente planejada para proporcionar um momento de lazer, cultura e encantamento para as crianças atendidas. Para muitas delas, o cinema era apenas uma ideia distante — vista em imagens ou ouvida em conversas — e agora se transformou em realidade

Pitaco do Grito M

O cinema é mais do que entretenimento: é porta de entrada para sonhos, histórias e novos mundos. E quando esse acesso é garantido às crianças que mais precisam, o impacto é profundo e duradouro. O que o Projeto Serraville fez nesta segunda-feira, com o apoio amoroso de quem acredita em um futuro melhor, foi mais do que um passeio — foi um gesto de amor, de inclusão e de esperança.

Que essa ação inspire outras e que mais crianças possam descobrir que o mundo é muito maior do que as janelas do cotidiano mostram. E que pessoas como o padrinho do Projeto, Karina e o pequeno Arthur sigam mostrando que a mudança começa com gestos simples, mas cheios de significado.