Primeira morte por dengue é confirmada em MS

Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte por dengue em 2025. A vítima era de Inocência. A causa da morte foi o agravamento da doença, mas mais detalhes ainda não foram divulgados.

O estado também investiga uma possível segunda morte em Campo Grande. Até o momento, MS contabiliza 1.708 casos prováveis e 549 confirmados de dengue. A doença está mais presente em municípios como Selvíria e Jateí, que enfrentam alta incidência.

Além disso, o tipo 3 do vírus da dengue, que voltou a circular após 15 anos, já foi confirmado em 24 casos no estado, o que acendeu um alerta para a gravidade da doença. O sorotipo é identificado por exames laboratoriais, e os sintomas incluem febre alta, dores intensas no corpo e sinais de sangramento.

Autoridades de saúde pedem à população que continue adotando medidas preventivas, como eliminar focos do mosquito transmissor e procurar atendimento médico ao perceberem sintomas.