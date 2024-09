Primeira Copa Estadual Quilombola de futebol society será realizada no sábado

Neste sábado (14), acontece a 1ª Copa Estadual Quilombola, reunindo mais de 200 atletas de diversas comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul. O torneio de Futebol Society contará com a participação de oito equipes, e os jogos terão início às 8h, no Clube Estoril, em Campo Grande.

O evento é promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Na categoria feminina, as equipes participantes são Furnas de Boa Sorte (Corguinho) e Tia Eva (Campo Grande). Já no masculino, disputam Arqterc (Terenos), Furnas do Dionísio (Jaraguari), Furnas dos Baianos (Aquidauana), Ourolândia (Rio Negro), Furnas de Boa Sorte (Corguinho) e Tia Eva (Campo Grande).

A competição estadual também servirá como seletiva para a 1ª fase da Copa Nacional Quilombola. As equipes campeãs de Mato Grosso do Sul enfrentarão os times vencedores de Goiás e Mato Grosso na abertura da Copa Nacional, marcada para o dia 26 de outubro de 2024. A fase final do torneio nacional será realizada no Rio de Janeiro, em dezembro de 2024.

A Copa Nacional Quilombola é uma iniciativa em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, a CBF, a CONAQ, a organização Uma Gota no Oceano e 18 estados brasileiros. A competição contará com cerca de 48 equipes, nas categorias masculino e feminino.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, a realização do evento representa uma oportunidade única de promover a cidadania por meio do esporte nas comunidades quilombolas.

“Estamos muito felizes em celebrar a 1ª Copa Quilombola em Mato Grosso do Sul. Este evento é um marco para o esporte e para a valorização das comunidades quilombolas do estado. É uma forma de promover inclusão social e reconhecer o legado cultural e histórico dessas comunidades, que tanto contribuem para a diversidade do nosso Estado”.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destacou o orgulho de realizar um evento pioneiro. “É uma imensa alegria organizar essa copa. Estamos proporcionando uma oportunidade única para as comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul mostrarem seu talento e paixão pelo esporte. Este é um evento que nos enche de orgulho”.

Confira mais informações no boletim (clique para acessar).

Serviço