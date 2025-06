PRF prende foragido com documento falso na BR-267

A PRF prendeu nesta terça-feira (3) um homem com dois mandados de prisão em aberto e portando um documento falso, durante abordagem na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. O suspeito estava como passageiro de um VW/Gol quando foi parado pelos agentes. Ao apresentar um documento de identidade, os policiais constataram sinais de falsificação. Após consulta mais detalhada, foi descoberta sua verdadeira identidade.

A verificação revelou que havia dois mandados de prisão em seu nome, ambos expedidos no estado de Goiás. Questionado, o homem confessou que comprou o documento falso no interior de Minas Gerais, com o objetivo de escapar da polícia. A prisão foi realizada sem resistência, e o indivíduo foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde responderá pelos crimes de falsidade ideológica e pelo cumprimento dos mandados já existentes.

A PRF reforça a importância das fiscalizações nas rodovias como forma de garantir a segurança pública e capturar foragidos da Justiça.