PRF apreende R$ 2 milhões em carro na BR-101

Dinheiro apreendido em carro acende alerta para lavagem de dinheiro

Na madrugada desta quarta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente R$ 2 milhões em espécie escondidos no porta-malas de um veículo com placas de Itajaí na BR-101, em Araquari. Durante a abordagem, os policiais perceberam odor característico de maconha e encontraram cigarros da droga já consumidos.

No porta-malas havia uma caixa e uma bolsa de viagem repletas de cédulas, principalmente de R$ 100, R$ 50 e R$ 20, além de R$ 1.187 no console do carro. O motorista, de 43 anos, informou que buscou o dinheiro em São Paulo e tinha como destino um posto de combustíveis em Itajaí, recebendo R$ 2 mil pelo transporte. Ele foi detido por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. O veículo, o dinheiro e o motorista foram encaminhados à Polícia Federal em Joinville, que investigará a origem do montante e possíveis envolvidos no esquema. A ação reforça o combate a crimes financeiros e transporte ilegal de valores em rodovias federais.