PRF apreende 428 kg de maconha em fuga na BR-262

A PRF apreendeu 428 Kg de maconha nesta segunda-feira (16), em Campo Grande, durante uma fiscalização de rotina na BR-262. O motorista de um Chevrolet/Cobalt desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. A PRF realizou acompanhamento tático até que o veículo foi interceptado e o condutor preso.

No interior do carro, os agentes encontraram diversos fardos da droga. O suspeito não revelou a origem nem o destino do entorpecente. Além disso, o veículo possuía registro de roubo em Ipeúna/SP, desde janeiro deste ano.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local para investigação.