sexta-feira, 27/02/2026

Prestação de contas da Saúde será nesta sexta-feira

Dr. Victor Rocha destaca avanço no abastecimento de medicamentos

Milton
Foto: Izaias Medeiros / Assecom Câmara CG 

Audiência pública abre espaço para diálogo entre Executivo, Legislativo e população

A Câmara Municipal receberá nesta sexta-feira, 27, às 9 horas, a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, reforçada pelo presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha. Durante sessão na quinta-feira, 26, o vereador destacou a visita do secretário Marcelo Vilela e os avanços no abastecimento de medicamentos, atualmente em 80% de regularização, com previsão de alcançar 90% até abril. A compra de medicamentos controlados, incluindo psicotrópicos, e os desafios de entrega por fornecedores também foram discutidos.

Outros temas abordados incluíram mutirões para consultas, exames e cirurgias, além da regularização do contrato da Santa Casa. Dr. Victor Rocha ressaltou que o diálogo entre Executivo e Legislativo fortalece os serviços públicos. A participação da população é considerada essencial para avaliar os resultados e contribuir com sugestões que aprimorem a saúde municipal. Segundo o vereador, a visita institucional do secretário foi positiva e representa progresso nas soluções para a rede pública.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

