Beto Pereira marca presença na Expoita e reforça compromisso com a agricultura familiar do Assentamento Itamarati

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) participou da abertura da 10ª Expoita (Exposição da Agricultura Familiar e Inovação Solidária do Itamarati) na quinta-feira (9), em Ponta Porã, reforçando o apoio à agricultura familiar e defendendo a regularização fundiária e a melhoria da infraestrutura para os produtores do Assentamento Itamarati.Ao lado da vereadora Natália Velasques, o parlamentar percorreu todos os estandes, conheceu projetos de pesquisa e destacou a feira como símbolo da capacidade produtiva e do espírito comunitário do campo sul-mato-grossense.

No estande da Cooperai (Cooperativa dos Produtores Rurais do Assentamento Itamarati), pôde ver de perto a expansão da cooperativa, que recentemente inaugurou uma loja de agropecuária. A Cooperai também é beneficiária de uma emenda parlamentar do deputado, por meio da qual foi adquirido um veículo refrigerado que melhorou significativamente o transporte dos alimentos. Com essa estrutura, a cooperativa deu um salto e hoje já abastece o Ceasa de Campo Grande com jiló, milho, maxixe e abóbora.

O deputado também acompanhou os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pela Agraer e pela UFGD voltados à inovação no campo, além de conhecer de perto as iniciativas das mulheres da comunidade na culinária e no artesanato — atividades que movimentam a economia solidária do assentamento e valorizam a cultura local.

Na cerimônia de abertura, Beto Pereira ressaltou que o Itamarati é referência em produção, tecnologia e relacionamento, e que esse protagonismo precisa ser acompanhado de ações concretas por parte do poder público. “Essa feira é o entendimento de que o homem do campo, as famílias da agricultura familiar têm que produzir e trabalhar, mas também participar de feiras e confraternizar. E a ExpoIta tem todas essas características ao ser idealizada”, afirmou o parlamentar.

Beto aproveitou o momento para reforçar seu compromisso com pautas estruturantes para a região, como a regularização das terras dos assentados e a pavimentação de estradas. “Nada mais justo ter em mãos a regularização das suas terras e infraestrutura com a chegada de asfalto em diversas estradas”, pontuou.

O deputado parabenizou ainda os organizadores pela trajetória do evento. “Sabemos o tanto de esforços para que essa festa ganhasse novas edições. A prefeitura apoiando e levando mais visibilidade à exposição, mas a união de esforços é o que faz essa festa grande.”

A vereadora Natália Velasques celebrou o crescimento da ExpoIta e ressaltou a transformação do Itamarati ao longo dos anos. “A festa tem melhorado porque o Itamarati tem sido visto de outra forma. Um local que demanda leite e mel. Uma estrutura como essa não é demais para o assentamento — é a estrutura que a população merece. Um show de qualidade, um espaço maravilhoso”, disse a parlamentar, que pediu apoio para que o evento continue evoluindo nas próximas edições.

A abertura contou ainda com a presença do prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, e do ex-prefeito Hélio Peluffo. A 10ª edição da Expoita, que segue até o dia 12 de abril, traz como tema “Da mesa à terra: O coração de MS produz aqui” e programação que inclui exposições técnicas e comerciais, shows e rodeios.