 Presidente do TJMS é eleito para mesa diretora do Consepre em 2026

Na quinta-feira, dia 13 de novembro, foi eleita a mesa diretora do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) para o ano de 2026 e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Dorival Renato Pavan, foi eleito como vice-presidente de Inovação e Tecnologia. A solenidade ocorreu durante a programação do XVIII Encontro do Consepre, no Edifício-Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Com 23 votos, foi eleito presidente do Consepre o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto. Os outros membros da mesa diretora foram eleitos por aclamação. São eles: a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargadora Lidia Maejima, como vice-presidente; o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Ricardo Couto de Castro, como vice-presidente de Relacionamentos Institucionais; e o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), desembargador Jayme Henrique Ferreira, como vice-presidente de Cultura.

O desembargador Heráclito Neto disse estar honrado e emocionado por ser escolhido pelos colegas para liderar o Conselho durante o próximo ano. Ele destacou a capilaridade e a importância dos Tribunais de Justiça estaduais no Sistema Judiciário. “A gestão do Consepre nos coloca muita responsabilidade, mas a gente tem a certeza de que os 27 presidentes de Tribunais de Justiça, mais os três presidentes dos Tribunais Militares, estarão ao nosso lado, fortalecendo o Judiciário estadual. Todos, dentro de suas características, trocando experiências, buscando desenvolver o que há de mais moderno em termos de tecnologia, de inovação, e de boas práticas”.