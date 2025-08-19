Presidente da CBF veta camisa vermelha da Seleção Brasileira

O presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que vetou a camisa vermelha da Seleção Brasileira, que estava em produção para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista, Xaud afirmou ter convocado uma reunião urgente com a Nike, fornecedora oficial do uniforme, logo após assumir o cargo em maio.

A camisa vermelha, aprovada pelo ex-presidente Ednaldo Rodrigues, teria detalhes em preto e substituiria o tradicional uniforme azul como a segunda opção da Seleção. Para Xaud, a mudança feria a identidade visual do Brasil. Levei em consideração as cores da nossa bandeira. Não é uma questão política afirmou.

Após o veto, a Nike voltou a produzir o uniforme azul, que será usado como segundo padrão. O dirigente também pediu que o público não associe a cor amarela da Seleção a ideologias partidárias. Temos que resgatar o torcedor pelo futebol, não pela política concluiu.