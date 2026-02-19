quinta-feira, 19/02/2026

Presidente da Câmara é morto por secretário de Obras no RN

Prefeitura abre processo para apurar acidente em São Bento do Trairi

Milton
Publicado por Milton
José Eduardo, presidente da Câmara de São Bento do Trairi, morre em acidente no interior do RN — Foto: Reprodução

Acidente com retroescavadeira na zona rural de São Bento do Trairi resulta em morte de vereador

O presidente da Câmara Municipal de São Bento do Trairi, José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos, morreu no último domingo (8) após ser atingido por uma retroescavadeira operada pelo secretário de obras do município, Alexsandro Florentino da Silva, conhecido como Alex Silva.

Segundo a prefeitura, o acidente ocorreu durante obras de regularização de uma estrada de terra na comunidade do Sítio Ipueira Rasa, afetada pelas fortes chuvas do fim de semana. O secretário estava habilitado para operar a máquina, que pertence ao município, mas o caso será investigado tanto por processo administrativo quanto pela Delegacia de Santa Cruz.

Testemunhas informaram que o vereador passava de moto por um terreno privado quando foi atingido. Outra pessoa e uma criança de 8 anos que estavam com ele sobreviveram. O acidente teria ocorrido enquanto o secretário tentava contornar buracos na estrada e possivelmente não percebeu a aproximação do parlamentar devido ao barulho da máquina.

A prefeitura decretou luto oficial de cinco dias. O velório aconteceu no Ginásio Poliesportivo Ramalhão, seguido de cortejo e sepultamento no cemitério municipal. Amigos e familiares destacaram a amizade entre o secretário e o vereador, demonstrando como a tragédia impactou a comunidade local.

O caso levanta questões sobre segurança em obras públicas e será rigorosamente apurado pelas autoridades. Depoimentos devem ser colhidos ainda nesta semana para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.

Moradores de São Bento do Trairi acompanham sepultamento do presidente da Câmara Municipal na terça-feira (10) — Foto: Rafaela Costa

CATEGORIAS:
POLÍTICA

