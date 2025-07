Prefeitura oferece novos incentivos para acesso à casa própria através de parcerias com empresas do setor imobiliário

Com o objetivo de ampliar o acesso da população à moradia digna e fortalecer o setor da construção civil, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), publicou nesta quarta-feira (30), em edição extra do Diogrande, a Portaria n. 434/25, que reforça e amplia a política de fomento habitacional já existente no município.

A nova medida estabelece que empresas do setor da construção civil, incorporadoras e imobiliárias poderão firmar Termo de Adesão com a EMHA para oferecer, nos feirões habitacionais promovidos pela agência, descontos mínimos de R$ 6 mil no valor da entrada do financiamento de imóveis destinados a famílias com renda mensal de até 7 salários mínimos.

Como diferencial, a Prefeitura passa a ampliar o aporte de recursos próprios para viabilizar condições exclusivas de aquisição do primeiro imóvel, com foco nas famílias de baixa e média renda. Essa ampliação busca facilitar o fechamento de contratos de financiamento durante os feirões e fortalecer a política de inclusão habitacional com inovação e responsabilidade social.

“Campo Grande já possui um programa consolidado de incentivo à habitação. Com esta ampliação, reafirmamos nosso compromisso com as famílias que sonham com a casa própria e com o fomento ao setor da construção civil, que gera empregos e movimenta a economia local”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Os empreendimentos incluídos no programa devem respeitar os limites de comercialização: R$ 125 mil para terrenos e R$ 250 mil para casas e apartamentos. Os benefícios são exclusivos para pessoas com cadastro aprovado na EMHA e seguem válidos para todos os feirões realizados pela agência.

“Estamos criando uma grande aliança entre o poder público e a iniciativa privada para garantir mais oportunidades. Queremos tornar os feirões ainda mais acessíveis, através da participação de empresas credenciadas e parcerias que vão facilitar o acesso à casa própria de centenas de famílias”, afirmou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.

As empresas que firmarem acordo de participação serão automaticamente incluídas no Programa Sonho de Morar que tem como objetivo a promoção do acesso à população de baixa renda à moradia digna, por meio de mecanismos de incentivo à aquisição de imóvel.

As empresas interessadas têm o prazo de 10 dias após a publicação da Portaria para firmar o Termo de Adesão e integrar ao programa Sonho de Morar. Confira a publicação na íntegra aqui.