Prefeitura mantém ações contra impactos das chuvas na capital

A Prefeitura Municipal, por meio da Defesa Civil, já atendeu mais de 217 solicitações desde o primeiro dia de chuva em Campo Grande. Nesta segunda-feira (17), os trabalhos de desobstrução de vias continuam.

Somente nas últimas 24 horas, choveu 11,4 milímetros, conforme informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). As chuvas atípicas atingem a Capital desde quarta-feira passada (12).

“A Defesa Civil está atendendo de maneira ininterrupta desde o início das chuvas. Hoje já estamos no sexto atendimento de chamada de desobstrução de via. E realizamos também visita em imóvel particular que teve danos ao patrimônio na semana passada, em decorrência do volume intenso de chuvas”, explica o coordenador municipal da Defesa Civil, Eneas Netto.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) atuam nas sete regiões da cidade.

Somente hoje, vias da Vila Popular foram desobstruídas, além do atendimento em bairros da Região do Anhanduizinho. No fim de semana, equipes fizeram reparos em vias do Jardim Noroeste. A empresa responsável pela obra de drenagem e pavimentação do Lote 1 realizou o reparo no dissipador, liberando o tráfego na SE-1, que era a prioridade.

O dissipador fica no final da tubulação de drenagem e tem a função de distribuir a saída da água, evitando erosões. A desinterdição foi feita no início da noite de domingo (16). Agora, a empresa aguarda tempo firme para finalizar a obra.

No Lote 1 do Jardim Noroeste, além da drenagem e pavimentação da Rua Urupês, está sendo construída uma bacia de amortecimento. Essa estrutura retém a água e controla sua vazão e velocidade, prevenindo alagamentos e assoreamento.

A obra de reparo foi executada sem custo adicional para a Prefeitura, pois a drenagem ainda não foi concluída pela empresa.

As frentes de atuação seguem priorizando a limpeza de pontos com acúmulo de terra e pedras, a desobstrução de bocas de lobo e o monitoramento de áreas críticas, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel.

A Prefeitura está preparada e atua de forma contínua. No entanto, é importante que a população permaneça atenta e siga os alertas, pois as chuvas seguem acima da média e há previsão de novos temporais.

A remoção de galhos e troncos de árvores já foi realizada em mais de 200 pontos. No trânsito, a Agetran atua na sinalização de vias interditadas e na recuperação de semáforos danificados.

O alerta laranja do Inmet permanece até terça-feira (18), às 7h. A população pode solicitar atendimento pelos telefones 156 e 199, que funcionam 24 horas por dia.