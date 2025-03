Prefeitura lança pacote de ações inovadoras para mulheres

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), lançou nesta segunda-feira (10) um conjunto de políticas públicas inovadoras voltadas para as mulheres. O mês de março, marcado pela luta das mulheres por dignidade, igualdade e pelo fim da violência, contará com ações permanentes e também com uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Entre os projetos de caráter permanente, destacam-se: Sorrindo pra Vida, Emprega Mulher, Escola de Capacitação para Mulheres (Scap Semu), Mulheres Inclusivas, Mulheres Conectadas, Empreenda Bem Mulher, Sala da Mulher Empreendedora (em parceria com o Sebrae), Dossiê Mulher e Ouvidoria da Mulher.

A prefeita Adriane Lopes enfatizou a ampliação dos investimentos e a criação de novos projetos voltados ao acolhimento e à independência financeira das mulheres.

“Todos os anos lançamos o calendário de atividades do mês de março, onde apresentamos as ações da Secretaria Executiva da Mulher para as mulheres de Campo Grande. Este ano, temos novidades, como o ‘Recomeçar Moradia’, que já investiu meio milhão de reais em dois anos para garantir moradia a mulheres em situação de vulnerabilidade. Agora, em apenas um ano, serão investidos R$ 600 mil para apoiar vítimas de violência doméstica. Além disso, estamos oferecendo novos cursos de capacitação, atendimentos odontológicos e outros projetos voltados à independência financeira. Esse calendário também reforça a conscientização das mulheres da nossa capital”, afirmou a prefeita.

Adriane Lopes destacou ainda a continuidade do projeto Meninas Fortes, voltado às alunas da rede municipal, com o objetivo de fornecer informações essenciais para a construção de um futuro seguro e independente.

A secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, detalhou algumas das iniciativas, como o Sorrindo pra Vida, que oferecerá tratamento odontológico gratuito para mulheres vítimas de violência que sofreram sequelas faciais.

“Precisamos investir na prevenção e esses projetos inovadores são essenciais neste momento. O ‘Sorrindo pra Vida’ permitirá que mulheres que tiveram danos na face em decorrência da violência recebam tratamento odontológico gratuito. A iniciativa é uma parceria com universidades e garantirá atendimento para até 60 mulheres por semana. Vítimas de violência terão prioridade, mas, caso haja vagas disponíveis, o atendimento será estendido a outras mulheres da cidade. O programa será permanente, com recursos já garantidos até o próximo ano, por meio de emendas parlamentares”, explicou a secretária.

Outro projeto inédito é o Mulheres Inclusivas, que contará com o primeiro assistente social surdo formado no estado e o terceiro do Brasil. Ele ministrará palestras preventivas para a comunidade surda, garantindo acesso à informação por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A criação da Escola de Capacitação para Mulheres também foi anunciada (Escap-Semu) pela secretária. “O espaço oferecerá 31 cursos presenciais e 40 na modalidade EAD, selecionados conforme a demanda do mercado de trabalho, especialmente com base nas oportunidades geradas pela Rota Bioceânica.”

A prefeita reforçou que a gestão municipal tem o compromisso de ampliar oportunidades e oferecer suporte integral às mulheres de Campo Grande.

“Nosso papel é construir novos caminhos e abrir portas para que as mulheres tenham acesso a políticas públicas efetivas. Vamos acompanhar de perto a execução dessas ações, garantindo resultados positivos e promovendo transformação de vida. Queremos uma capital cada vez mais justa, com oportunidades reais e dignidade para todas as mulheres que buscam os serviços da prefeitura”, destacou Adriane Lopes.

A vice-prefeita Camilla Nascimento enfatizou a importância do cumprimento de leis que existem para proteger as mulheres e das políticas públicas implementadas. “São projetos inovadores e necessários. Sabemos que a Casa da Mulher está há dez anos em funcionamento e aprimorar os atendimentos por meio das secretarias é fundamental”.

A coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Zeliana Luzia Delarissa Sabala, enfatizou a importância da Ouvidoria no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Aqui é um serviço, um equipamento público. Que a gente não pode desacreditar. Se temos altos índices de violência, o problema não está somente nos serviços de atendimento, mas sim na sociedade, que ainda carrega valores patriarcais, machistas, misóginos e racistas. A mudança precisa acontecer na base, com educação, conscientização e políticas públicas eficazes. A criação da Ouvidoria da Mulher é um grande avanço, pois permitirá ampliar e aprimorar os serviços oferecidos”, afirmou.

Ela também ressaltou o impacto positivo dos atendimentos realizados pela Casa da Mulher Brasileira, que há dez anos acolhe mulheres vítimas de violência.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lídio Lopes anunciou o repasse de R$ 50 mil, por meio de emenda parlamentar, para o projeto Sorrindo Pra Vida. “É uma honra muito grande contribuir com um projeto como esse, que trabalhará no resgate da auto-estima dessas mulheres que tiveram a perda de dentes ou problemas ocasionados pela violência doméstica e também auxiliar na saúde bucal.”

Veja em detalhes os projetos apresentados:

Escola de Capacitação para Mulheres – ESCAP SEMU

A Escola de Capacitação para Mulheres SEMU, busca oferecer capacitação na modalidade EAD com 40 cursos e Presencial com 31 cursos, em diferentes segmentos de conhecimento e de mercado, para que essas mulheres assistidas procurem um desenvolvimento profissional e independência financeira. Serão 5500 vagas em parceria na Modalidade EAD com a D&G Educação, com valor de investimento de R$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais).

Previsão de início: 24 de Março

Implantação da Sala da Mulher Empreendedora – SEBRAE X SEMU

A Sala da Mulher Empreendedora tem como objetivo o atendimento qualificado às mulheres, em prol dos pequenos negócios, bem como potenciais Empresárias, Microempreendedoras Individuais e Microempresas de Pequeno Porte, no município de Campo Grande- A primeira Sala da Mulher Empreendedora do Brasil. A sala será disponibilizada na Semu para atendimento.

Previsão de início: 27 de Março

Implantação da Ouvidoria da Mulher

A Ouvidoria da Mulher é um canal de suporte, apoio, orientação e atendimento das demandas, assegurando a população oportunidade de registrar suas reclamações, além de ser um canal aberto a sugestões, elogios, solicitações de providências e outros. Um mecanismo para dar voz às mulheres

Previsão de início: 28 de Março

Projeto Sorrindo pra Vida

Oferece atendimento odontológico às mulheres vítimas de violência que ficaram com sequelas, em virtude da violência sofrida, inclusive com perda de dentes e demais tratamentos necessários, buscando oferecer uma política pública eficiente que garanta acesso as mulheres vítimas de violência que passaram por atendimento na Casa da Mulher, implantando o serviço de apoio e de reabilitação para pessoas afetadas, na busca por uma boa qualidade de vida.

O projeto será possível graças a parceria com o curso de Odontologia, coordenado pela equipe Multidisciplinar da UNIDERP.

Previsão de início: 27 de março.

Projeto Mulheres Conectadas

O projeto vai proporcionar às mulheres, conexões com a tecnologia e inovação, possibilitando acesso ao Telecentro Mulheres Conectadas. Comunicação através do POD CAST Dando Voz a Elas, valorizando as mulheres para que sirvam de inspiração, motivação e força para outras. Comunicação informativa através do “Minuto Delas”, de forma que as mulheres saibam as oportunidades semanais que serão oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher e o Canal YOU TUBE “Por Elas”.

Previsão de início: 24 de Março

Projeto Mulheres Inclusivas

O projeto oferta o Curso de Libras a todas as mulheres, de maneira a possibilitar a comunicação entre ouvintes e surdos, respeitando a cultura surda e abrindo oportunidades a todos, facilitando a comunicação. Vai proporcionar ainda palestras para surdos com temas na área da prevenção, conscientização e valorização das mulheres.

Previsão de início: 24 de Março

Projeto Emprega Mulher

Abertura de um Pólo da FUNSAT na Sede da Secretaria Executiva da Mulher com um servidor treinado para cadastramento no sistema SINEFACIL, para verificação de vagas ofertadas de acordo com o perfil da mulher para possível encaminhamento para o mercado de trabalho e emissão da carteira de trabalho – CTPS, principalmente para as mulheres vítimas de violência domésticas e do público de mulheres em geral, coordenada pela equipe técnica da FUNSAT e equipe técnica da SEMU, no qual oferece uma política pública eficiente que garanta acesso as mulheres implantando o serviço de apoio e de reabilitação para pessoas afetadas, na busca por uma boa qualidade de vida, desenvolvimento profissional e inserção no mercado de trabalho, levando a oportunidade não somente na Secretaria mas também nas 7 (sete) regiões de Campo Grande -MS.

O projeto é fruto de parceria da Secretaria Executiva da Mulher – SEMU e Fundação Social do Trabalho de Campo Grande- FUNSAT.

Previsão de início: 28 de Março

Projeto Empreenda Bem Mulher

O projeto vai proporcionar a todas as mulheres oportunidades de serem protagonistas do seu próprio negócio, por meio de orientação, capacitação e preparo para os grandes desafios, inspirando a perseguir seu propósito e caminhando para o sucesso nos negócios.

Previsão de início: 26 de março

3ª Edição do Dossiê Mulher

Publicação da atualização dos dados pertinentes aos atendimentos oferecidos às mulheres vítimas de violência, pelos diversos serviços da Rede de Proteção. Além da compilação dos dados, o Dossiê apresenta gráficos comparativos e mapas georreferenciais. O documento estará disponível no site https://www.campogrande.ms.gov.br/semu/.

Projeto Meninas Fortes

O projeto visa levar profissionais às escolas municipais de Campo Grande onde serão realizadas diversas palestras e oficinas de conscientização.

Projeto Recomeçar Moradia

Em parceria com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), o programa será ampliado para dobrar o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica com o valores para o pagamento do aluguel de até R$ 500. Foram 80 mulheres atendidas em dois anos.