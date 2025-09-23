terça-feira, 23/09/2025

Prefeitura divulga nova lista do Recomeçar Moradia

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), informa que foi publicada novamente no Diogrande de n. 8.060 desta terça-feira (23) a lista de inscritos no Programa Recomeçar Moradia – Vulnerabilidade Social – PCD (Pessoa com Deficiência).

No novo documento, está disponível a relação atualizada dos convocados conforme o Edital nº 02/2025. Ao todo, são 50 vagas de atendimento direto e mais 50 vagas de suplência, garantindo oportunidade para quem se enquadra na modalidade Vulnerabilidade Social – PCD, conforme previsto em lei municipal.

É importante lembrar que os inscritos precisam cumprir todos os critérios do edital e apresentar a documentação completa. Quem não entregar os documentos será desclassificado automaticamente.

Dúvidas ou mais informações podem ser tiradas pelos canais oficiais da EMHA: atendimento@emha.campogrande.ms.gov.br ou pelo WhatsApp: (67) 3314-3900

CATEGORIAS:
GERAL

