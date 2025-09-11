Prefeito de Terenos pede afastamento após ser preso por corrupção

Preso desde a última terça-feira (9) durante a Operação Spotless, o prefeito de Terenos/MS, Henrique Wancura Budke (PSDB), solicitou afastamento do cargo. O pedido foi encaminhado à Câmara Municipal e, segundo sua defesa, tem o objetivo de permitir que Budke se concentre na sua defesa jurídica.

De acordo com o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e o Gaeco, Budke teria recebido R$ 646 mil em propinas entre 2021 e 2024, com parte dos valores usados na aquisição de imóveis e empresas. A maior propina, de R$ 255 mil, teria sido paga em troca da construção de um bloco escolar.

A defesa, por meio do advogado Julicezar Barbosa, afirma que o prefeito foi “surpreendido” pela operação e que mantém confiança na Justiça para provar sua inocência. Entre 2020 e 2024, o patrimônio de Budke cresceu 318%, salto considerado incompatível com sua função pública.