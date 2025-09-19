Praticidade: Lab Cassems tem sempre uma unidade exclusiva próxima a você

Pensar estrategicamente em saúde é também cuidar da rotina dos beneficiários. Com esse propósito, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) implantou unidades do Lab Cassems em regiões estratégicas de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Em Campo Grande, os beneficiários contam com seis unidades em funcionamento e distribuídas em diferentes regiões da cidade. A unidade localizada no bairro Leblon, por exemplo, atende moradores da região conhecida como “Trevo Imbirussu”, que abrange bairros como Aero Rancho, Coophavila e São Conrado.

Já na área central, há opções na Rua Pedro Celestino, próxima à antiga pedreira, e na Rua da Paz, na região do Belmar Fidalgo. No bairro Tiradentes, a unidade Leste fica na Rua José Nogueira Vieira, a rua do Asilo São João Bosco e localizada próxima ao posto de saúde 24 horas do bairro.

Outra alternativa para os moradores de Campo Grande é a unidade localizada no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA), na Rua Príncipe Ranier, no Royal Park, ao lado do Shopping Campo Grande.

Em Dourados, os exames podem ser realizados em duas unidades: uma na Rua Ponta Porã, na região central, e outra na Rua Oliveira Marques, próxima ao Hospital Cassems. Já em Três Lagoas, a unidade está situada na Rua Generoso Siqueira, também na região central da cidade.

Benefícios que fazem diferença

Entre os diferenciais do Lab Cassems estão a comodidade de unidades bem localizadas, a possibilidade de agendamento de coletas domiciliares (exclusivo para Campo Grande) e a consulta de resultados online. A rede oferece ainda um portfólio completo de exames, do mais simples ao mais complexo, com tecnologia de ponta em automação laboratorial.

Unidades e horários de atendimento

Campo Grande

Unidade Sul: Rua Carajás, 55 – Jardim Leblon (Trevo Imbirussu)

Unidade Leste: Rua José Nogueira Vieira, 231 – Tiradentes (rua do Asilo São João Bosco)

Unidade Oeste: Rua Pedro Celestino, 2506 – Centro (próximo à pedreira)

Unidade Central: Rua da Paz, 311 – Centro (próximo ao Belmar Fidalgo)

Unidade Norte: Avenida Mascarenhas de Moraes, 1700 – Monte Castelo (próximo ao Comper Ypê)

Unidade CMDA: Rua Príncipe Ranier, 48 – Bairro Royal Park (próximo ao Shopping Campo Grande)

Dourados

Unidade Dourados 1: Rua Ponta Porã, 2430 – Vila Progresso

Unidade Dourados 2: Rua Oliveira Marques, 2741- Vila Lili

Três Lagoas

Unidade Três Lagoas 1: Rua Generoso Siqueira, 316 – Centro

Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, das 6h às 12h. O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, e aos sábados, das 6h às 12h. Para informações sobre exames, entre em contato com a Central de Atendimento Lab Cassems: (67) 3042-8730.