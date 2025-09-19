sexta-feira, 19/09/2025

Praticidade: Lab Cassems tem sempre uma unidade exclusiva próxima a você

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Pensar estrategicamente em saúde é também cuidar da rotina dos beneficiários. Com esse propósito, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) implantou unidades do Lab Cassems em regiões estratégicas de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

A modern lab reception area with computers and seating, plus a colorful children's waiting room with playful murals and a medical examination area.

Em Campo Grande, os beneficiários contam com seis unidades em funcionamento e distribuídas em diferentes regiões da cidade. A unidade localizada no bairro Leblon, por exemplo, atende moradores da região conhecida como “Trevo Imbirussu”, que abrange bairros como Aero Rancho, Coophavila e São Conrado. 

Já na área central, há opções na Rua Pedro Celestino, próxima à antiga pedreira, e na Rua da Paz, na região do Belmar Fidalgo. No bairro Tiradentes, a unidade Leste fica na Rua José Nogueira Vieira, a rua do Asilo São João Bosco e localizada próxima ao posto de saúde 24 horas do bairro. 

Two modern buildings side by side, both featuring blue accents and signage for "LAB Cassens." One has a ramp and landscaped area.

Outra alternativa para os moradores de Campo Grande é a unidade localizada no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA), na Rua Príncipe Ranier, no Royal Park, ao lado do Shopping Campo Grande.

Em Dourados, os exames podem ser realizados em duas unidades: uma na Rua Ponta Porã, na região central, e outra na Rua Oliveira Marques, próxima ao Hospital Cassems. Já em Três Lagoas, a unidade está situada na Rua Generoso Siqueira, também na região central da cidade.

Benefícios que fazem diferença

Entre os diferenciais do Lab Cassems estão a comodidade de unidades bem localizadas, a possibilidade de agendamento de coletas domiciliares (exclusivo para Campo Grande) e a consulta de resultados online. A rede oferece ainda um portfólio completo de exames, do mais simples ao mais complexo, com tecnologia de ponta em automação laboratorial. 

Unidades e horários de atendimento 

Campo Grande 

A modern building facade featuring blue and white signage for "Cassem's" and "Lab Cassem's," with a ramp and security features.

Unidade Sul: Rua Carajás, 55 – Jardim Leblon (Trevo Imbirussu) 

Unidade Leste: Rua José Nogueira Vieira, 231 – Tiradentes (rua do Asilo São João Bosco)

Unidade Oeste: Rua Pedro Celestino, 2506 – Centro (próximo à pedreira) 

 Unidade Central: Rua da Paz, 311 – Centro (próximo ao Belmar Fidalgo) 

Unidade Norte: Avenida Mascarenhas de Moraes, 1700 – Monte Castelo (próximo ao Comper Ypê) 

Unidade CMDA: Rua Príncipe Ranier, 48 – Bairro Royal Park (próximo ao Shopping Campo Grande) 

Dourados 

A modern building exterior with a blue and gray color scheme, featuring the sign "CASSEMS" and landscaped greenery in front.

Unidade Dourados 1: Rua Ponta Porã, 2430 – Vila Progresso 

Unidade Dourados 2: Rua Oliveira Marques, 2741- Vila Lili 

Três Lagoas 

A modern building facade with blue accents, featuring the sign "LAB Cassems" and glass doors.

Unidade Três Lagoas 1: Rua Generoso Siqueira, 316 – Centro 

Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, das 6h às 12h. O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, e aos sábados, das 6h às 12h. Para informações sobre exames, entre em contato com a Central de Atendimento Lab Cassems: (67) 3042-8730.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Homem é ferido por bala perdida enquanto dormia em Sidrolândia

Milton - 0
Um homem de 58 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia em sua casa, no bairro São Bento na madrugada da última...
Leia mais

Senador Nelsinho Trad destina mais recursos para Ponta Porã

Milton - 0
O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) garantiu a liberação de R$ 534,8 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), nesta terça-feira, para Ponta...
Leia mais

SONORA: Prefeitura entrega títulos de regularização fundiária e realiza sorteio do IPTU 2025

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Sonora realizou na manhã desta sexta-feira, 05 de setembro, um importante evento que marcou a entrega de 62 títulos de...
Leia mais

Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quarta-feira (17) duas indicações ao Governo do Estado solicitando intervenções emergenciais em trechos da rodovia MS-270, considerada...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia