PPA: vereador Otávio Trad, presidente da comissão de Finanças e Orçamento entrega relatório final com 347 emendas aptas

A Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Otávio Trad (PSD) entregou a Mesa Diretora da Casa de Leis, na sessão desta terça-feira (4), o relatório final com as emendas parlamentares ao Projeto de Lei 12.050/25 – Plano Plurianual (PPA 2026/29). As propostas foram apresentadas pelos vereadores com o objetivo de atender às demandas da população em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, inovação tecnológica, meio ambiente, bem-estar animal, emprego e renda, proteção social, entre outras.

Com mais de mil páginas, das 390 emendas recebidas, 347 foram consideradas aptas e 31 inaptas. Conforme o parlamentar, que também é relator do projeto, a Comissão tem papel essencial na análise dessas emendas. “Nosso trabalho é técnico e, ao mesmo tempo, comprometido com o interesse coletivo. As emendas que chegaram à Comissão foram analisadas com responsabilidade, garantindo que os investimentos sejam planejados de forma equilibrada e eficiente”.

De acordo com o vereador Otávio Trad, as emendas demonstram o compromisso do Legislativo em contribuir de forma efetiva para o planejamento e o desenvolvimento da cidade. “As emendas parlamentares são instrumentos fundamentais para que possamos direcionar recursos e ações às reais necessidades da população. Cada proposta representa a escuta do vereador junto à comunidade, transformando as demandas locais em políticas públicas que melhoram a vida das pessoas”, destacou Otávio Trad.

PPA – O Plano Plurianual, votado até o final deste ano, contempla os macrodesafios definidos por temas, a fim de nortear a elaboração dos Programas, Objetivos, Iniciativas e Metas, demonstrando as intenções de entregas à população. O objetivo é definir as ações e projetos para os próximos 4 anos, de forma a proporcionar a integração, o controle, a transparência e a avaliação da atuação da Administração.

Conforme proposta da LOA – Lei Orçamentária Anual, o orçamento previsto para 2026 é de mais de R$ 6 bilhões, com projeção de um aumento para R$ 23 bilhões para os exercícios de 2027 a 2029.

A comissão é composta pelos vereadores Otávio Trad na presidência; Landmark, vice-presidente e tem como membros os parlamentares Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro-

