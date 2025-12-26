Poste de energia cai e mata seis vacas em Três Lagoas

Fios de alta tensão causaram eletrocussão em fazenda Incidente expôs riscos a trabalhadores e falhas no fornecimento. Seis vacas foram encontradas mortas após um poste cair e romper a fiação em uma propriedade rural de Três Lagoas. Peões localizaram os animais durante ronda, enquanto fios energizados ficaram espalhados, oferecendo perigo imediato. Produtores relatam picos e oscilações constantes, cobrando providências para evitar novas tragédias.